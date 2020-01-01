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Общество

Миллиард рублей выиграл россиянин в лотерею

Рекордную сумму за историю проведения государственных лотерей в России выиграл житель Москвы. Он получит 1 миллиард рублей, сообщает «Столото». Отмечается, что у победителя был билет стоимостью всего 100 рублей.

За миллиардом обладателю счастливого билета необходимо приехать в лотерейный центр в Москве.  Организаторы розыгрыша рассчитывают, что в скором времени смогут узнать имя миллиардера и расспросить его о том, как он распорядится деньгами. 

Всего в праздничном тираже приняли участие более 53,6 миллиона билетов.

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