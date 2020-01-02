0
15:12
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
11:52
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
13:07
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
10:02
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
21:41
«Год уходит»: Подводим итоги 2019-го и вспоминаем самые яркие моменты
17:50
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
15:55
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Еще новости
Общество

«Покажите смартфон»: В России разрешили предъявлять сотрудникам ГИБДД электронный полис ОСАГО

Вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, разрешающие водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД электронный полис ОСАГО. Теперь его можно продемонстрировать на электронных носителях  - планшете или смартфоне. Прежде следовало возить бумажную копию документа, сообщает РБК.

Представители правоохранительных органов должны будут запросить сведения об электронном полисе в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. 

Законодательная инициатива получила одобрение в августе 2019 года. ​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
02 января 2020
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
02 января 2020
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
01 января 2020
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
01 января 2020
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
31 декабря 2019
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
31 декабря 2019
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Елена Полонская и Александр Братчиков записали для псковичей новогоднее видеопоздравление
31 декабря 2019
Елена Полонская и Александр Братчиков записали для псковичей новогоднее видеопоздравление
Центр Пскова будет закрыт для движения автомобилей в новогоднюю ночь
31 декабря 2019
Центр Пскова будет закрыт для движения автомобилей в новогоднюю ночь

Идет загрузка...