«Покажите смартфон»: В России разрешили предъявлять сотрудникам ГИБДД электронный полис ОСАГО

15:33, 02 января 2020, ПАИ

Вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, разрешающие водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД электронный полис ОСАГО. Теперь его можно продемонстрировать на электронных носителях - планшете или смартфоне. Прежде следовало возить бумажную копию документа, сообщает РБК.

Представители правоохранительных органов должны будут запросить сведения об электронном полисе в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Законодательная инициатива получила одобрение в августе 2019 года. ​