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Общество

Концерт группы «Живая вода» пройдёт сегодня в Пскове

4 января в 17:00 в Пскове в центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) состоится концерт псковской группы «Живая вода». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Алексей Филаретов, Александр Аксенов и Яков Репп сыграют сочетания блюз-рока и русской мелодики. «А оригинальные авторские тексты, похожие на народные сказки, создадут ощущение настоящего волшебства. Под «Новогодние песни рыб» «можно плясать, а можно плакать», - отметили в библиотеке.

Группа была создана в 1991 году. У истоков её создания стоят фотохудожник Алексей Филаретов и художник Александр Аксенов. 

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