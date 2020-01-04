Концерт группы «Живая вода» пройдёт сегодня в Пскове

12:34, 04 января 2020, ПАИ

4 января в 17:00 в Пскове в центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) состоится концерт псковской группы «Живая вода». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Алексей Филаретов, Александр Аксенов и Яков Репп сыграют сочетания блюз-рока и русской мелодики. «А оригинальные авторские тексты, похожие на народные сказки, создадут ощущение настоящего волшебства. Под «Новогодние песни рыб» «можно плясать, а можно плакать», - отметили в библиотеке.

Группа была создана в 1991 году. У истоков её создания стоят фотохудожник Алексей Филаретов и художник Александр Аксенов.