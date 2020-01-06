Сбербанк заявил о возможном росте мошенников к концу праздников

10:28, 07 января 2020, ПАИ

Аналитики банка уверены, что активность злоумышленников в первые дни праздников минимальна, сообщает РБК.

Банк изучил активность мошенников во время новогодних праздников, придя к выводу, что к концу новогодних каникул они снова войдут в прежний режим.

Сбербанк также предоставил данные, согласно которым в прошлые новогодние праздники его система смогла предотвратить похищение у клиентов более 280 млн рублей. Несмотря на то, что в первые дни каникул активность мошенников минимальна, банк призывает клиентов не терять бдительность.

Наиболее распространенным методом мошенничества являются телефонные звонки, когда злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка и требуют подтвердить операции по переводу денег на «резервный счет» при помощи банкомата. В Сбербанке отметили, что их сотрудники не совершают подобных действий.

Для того, чтобы сохранить свои сбережения, клиентам рекомендуют никому не сообщать информацию о CVC/CVV-кодах банковских карт или сообщения для подтверждения операций. Также не следует передавать логин и пароль от «Сбербанка Онлайн».