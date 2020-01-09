На невыносимый запах канализации в доме на улице Чехова пожаловался пскович губернатору

11:02, 09 января 2020, ПАИ

На невыносимый запах канализации в доме №4 на улице Чехова в Пскове пожаловался один из жильцов Сергей Иванов губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Своё обращение в адрес главы региона он оставил на сайте губернатор60.рф.

«Вот уже второй год в подъезде №3 в квартирах первого, второго и третьего этажей стоит стойкий запах канализации, - рассказал Сергей Иванов. - После неоднократных обращений в управляющую компанию №2 поначалу выполнялись какие-то работы, после которых сильный запах исчезал на относительно короткое время (5-8 дней), после чего всё возвращалось. Мы ведь все отлично понимаем, что в части эксплуатации инженерных систем многоквартирных домов чудес не бывает, и у любого следствия есть причина. Причиной запаха, вероятнее всего, является проникновение/излив/затопление/выход канализационных масс за пределы замкнутой канализационной системы в подвальных помещениях строения. В последние несколько месяцев при обращении в управляющую компанию жильцы слышат одни и те же общения: «слесари идут», «ваша жалоба передана», «мастер вышел», и т. д., а запах, тем временем, становится всё сильнее и сильнее, временами в подъезде и квартирах вообще становится невозможно дышать».

Пскович также указал на нарушение требований нескольких СанПиНов. По его словам, характер образовавшихся канализационных сточных вод «предопределяет их чрезвычайно высокую бактериальную загрязненность». «Это нарушает санитарно-гигиенические условия проживания людей, является угрозой возникновения и распространения инфекционной заболеваемости среди людей. Подтопление подвала ведет к ограничению доступа к инженерным коммуникациям, к созданию благоприятных условий для жизни насекомых и грызунов, что также представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проживающих в этом жилом доме. А между тем, в квартирах проживают и больные люди, и матери с грудными детьми», - обратил внимание Сергей Иванов.

В своём обращении пскович удивился, что для решения заурядной проблемы он вынужден обращаться к губернатору, потому что управляющая компания жалобы игнорирует.