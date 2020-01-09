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Общество

Михаила Ведерникова поблагодарили за поддержку шахмат в Псковской области

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников награжден за поддержку шахматного образования и спорта в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области.

Попечительский Совет Федерации шахмат России под руководством заместителя главы администрации президента России, пресс-секретаря президента РФ В. В. Путина Дмитрия Пескова отметил меры по продвижению шахмат в образовательный процесс школ Псковской области.

Благодарственное письмо за помощь в реализации проекта «Шахматы в школах» и большой личный вклад в популяризацию и развитие шахматного спорта среди подрастающего поколения за подписью Дмитрия Пескова Михаилу Ведерникову вручил глава областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Таким образом Михаил Ведерников вошел в число пяти лучших глав регионов страны, принимающих участие в реализации программы шахматной федерации России.

Всероссийская программа «Шахматы в школах» будет продолжена в Псковской области и в 2020 году. Более 160 тысяч рублей и ноутбуки будут выделены в качестве поощрения лучших школ и учителей.

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