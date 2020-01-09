Водность рек снизилась в Псковской области

12:17, 09 января 2020, ПАИ

В Псковской области снизилась водность рек. Такие данные опубликовало министерство природных ресурсов и экологии России в государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды страны по состоянию на начало 2019 года.

По данным Минприроды РФ, во всех регионах России в 2018 году водность рек снизилась после резкого роста, который наблюдался в 2017 году. При этом в ведомстве отметили, что в большинстве регионах СЗФО высокая водность сохранялась. Наиболее высокими показателями водности отличались Ленинградская область (24,1%) и Коми (21,1%), наименее высокими – Новгородская область (6%) и Карелия (8%). Пониженная водность в 2018 году пришла на смену весьма высокой только в Калининградской, Мурманской и Псковской областях. При этом в Псковской области она была наиболее низкой с отклонением от нормы в меньшую сторону на 11,6%.

Кроме того, в Псковской области забор пресной воды в 2018 году составил 73,82 млн кубометров, что в 2 раза меньше, чем в 2017 году. По сравнению с 2010 годом забор воды уменьшился в 4,7 раза. Общее использование пресной воды в 2018 году составило 67,13 млн кубометров, что в 2,1 раза меньше, чем в 2017 году и в 5 раз меньше, чем в 2010 году. Больше всего воды в 2018 году было использовано на производственные нужды – 26,19 млн кубометров, на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 21,03 млн кубометров, на прочие нужды – 16,76 млн кубометров, на сельское хозяйство – 2,92 млн кубометров. Бытовое водопотребление на душу населения в 2018 году составило 33 кубометра в год на человека, показатель не изменился по сравнению с 2017 годом и оказался на 23,3 % меньше, чем в 2010 году.