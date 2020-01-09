0
15:21
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
14:12
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
12:46
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
12:35
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
11:52
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
11:45
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
10:46
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
Еще новости
Общество

Водность рек снизилась в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области снизилась водность рек. Такие данные опубликовало министерство природных ресурсов и экологии России в государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды страны по состоянию на начало 2019 года. 

По данным Минприроды РФ, во всех регионах России в 2018 году водность рек снизилась после резкого роста, который наблюдался в 2017 году. При этом в ведомстве отметили, что в большинстве регионах СЗФО высокая водность сохранялась. Наиболее высокими показателями водности отличались Ленинградская область (24,1%) и Коми (21,1%), наименее высокими – Новгородская область (6%) и Карелия (8%). Пониженная водность в 2018 году пришла на смену весьма высокой только в Калининградской, Мурманской и Псковской областях. При этом в Псковской области она была наиболее низкой с отклонением от нормы в меньшую сторону на 11,6%. 

Кроме того, в Псковской области забор пресной воды в 2018 году составил 73,82 млн кубометров, что в 2 раза меньше, чем в 2017 году. По сравнению с 2010 годом забор воды уменьшился в 4,7 раза. Общее использование пресной воды в 2018 году составило 67,13 млн кубометров, что в 2,1 раза меньше, чем в 2017 году и в 5 раз меньше, чем в 2010 году. Больше всего воды в 2018 году было использовано на производственные нужды – 26,19 млн кубометров, на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 21,03 млн кубометров, на прочие нужды – 16,76 млн кубометров, на сельское хозяйство – 2,92 млн кубометров. Бытовое водопотребление на душу населения в 2018 году составило 33 кубометра в год на человека, показатель не изменился по сравнению с 2017 годом и оказался на 23,3 % меньше, чем в 2010 году. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Ремонт двух мостов начался в Псковской области
09 января 2020
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
09 января 2020
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
09 января 2020
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
09 января 2020
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
09 января 2020
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
09 января 2020
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
09 января 2020
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году
09 января 2020
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году

Идет загрузка...