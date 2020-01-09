В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах

20:12, 09 января 2020, ПАИ

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции провели в городе Острове обучающие лектории. Как сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области, подобные профилактические встречи проходят на территории региона в местах массового скопления граждан, в том числе на детских игровых площадках.

фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

В центре внимания - неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения родителями, которые являются как пешеходами, так и водителями. Дети, как известно, относятся к категории самых уязвимых участников дорожного движения. Их поведение во многом обусловлено особенностями восприятия дорожной обстановки. Нередко юный пешеход может получить травмы в результате ДТП как по своей вине, так и по вине водителя. И чтобы исключить обе эти причины сотрудники Госавтоинспекции организовывают с родителями цикл лекториев по безопасности дорожного движения.

фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

При этом стражи порядка акцентируют внимание взрослых на важности ежедневного напоминания детям о правилах безопасного поведения на дороге. Ведь задача родителей – не только повторить Правила дорожного движения, но и научить ребенка грамотно действовать в реальной дорожной ситуации. Родителям необходимо всегда помнить, насколько важен их личный пример, поскольку на дороге дети зачастую ведут себя именно так, как поступают их папы и мамы.

фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

В рамках профилактической работы, которая проводится и на оживлённых детских площадках, дорожные полицейские дарят ребятам сладости с символом Нового года, раскраски и световозвращающие элементы, а взрослым – информационные буклеты с полезной информацией по безопасности дорожного движения.

фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

Полицейские уверены, что такие лектории с родительской общественностью являются важной составляющей в работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.