Особенности и преимущества плазменной резки металлов
Резка металлов - востребованная процедура, которую проводят на строительных площадках, в мастерских, промышленных цехах и многих других объектах. Применение автогена в подобных случаях устраивает многих, но не всех. Если объем требующего резки металла велик, а требования к качеству исполнения работ высоки, лучше прибегнуть к плазменной резке, заказать которую можно тут plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka.
Преимущества данного вида обработки
В основу технологии плазменной резки положено образование плазмы посредством воздействия электрического разряда на газовую среду. Данный вид обработки подходит для металлов, толщина которых не превышает 50 мм.
К числу преимуществ, которыми обладает плазменная резка металлов, можно отнести следующие сильные стороны способа:
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Высокое качество резки. Для разрезов, сделанных с применением плазмореза, характерна минимальная степень образования окалины и меньший изгиб. Нагрев области обработки также в данном случае будет минимальным. Соответственно, плазменная резка гарантирует отсутствие деформации даже на очень тонких листовых заготовках и дает возможность получить отличное качество кромок без грата и наплывов.
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Большее количество обработанных деталей за одну и ту же единицу времени. Минимальные временные затраты обеспечиваются за счет скорости обработки металла, а также благодаря быстрому отключению режущего элемента и отсутствию необходимости предварительного прогрева оборудования.
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Минимальные производственные затраты. При условии применения плазменной резки вторичная обработка не требуется, что позволяет сократить себестоимость рабочего процесса почти вдвое.
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Простота использования. Плазморезы отличаются простотой эксплуатации. Исполняющему работы мастеру не придется регулировать подачу газа и расстояние между заготовкой и режущим элементом, управлять химической реакцией горения и так далее. Все параметры процесса можно контролировать одним нажатием кнопки, что существенно упрощает процесс эксплуатации оборудования даже малоопытным исполнителем.
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Универсальный характер. Плазменная резка может применяться по отношению практически к любым металлам, которые проводят ток (алюминий, нержавейка, низкоуглеродистая сталь и другие). Плазменная резка может выполняться вручную, по направляющей, с применением трубореза или на координатном столе.
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