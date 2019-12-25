Особенности и преимущества плазменной резки металлов

11:16, 10 января 2020, ПАИ

Резка металлов - востребованная процедура, которую проводят на строительных площадках, в мастерских, промышленных цехах и многих других объектах. Применение автогена в подобных случаях устраивает многих, но не всех. Если объем требующего резки металла велик, а требования к качеству исполнения работ высоки, лучше прибегнуть к плазменной резке, заказать которую можно тут plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka.

Преимущества данного вида обработки

В основу технологии плазменной резки положено образование плазмы посредством воздействия электрического разряда на газовую среду. Данный вид обработки подходит для металлов, толщина которых не превышает 50 мм.

К числу преимуществ, которыми обладает плазменная резка металлов, можно отнести следующие сильные стороны способа:

Высокое качество резки. Для разрезов, сделанных с применением плазмореза, характерна минимальная степень образования окалины и меньший изгиб. Нагрев области обработки также в данном случае будет минимальным. Соответственно, плазменная резка гарантирует отсутствие деформации даже на очень тонких листовых заготовках и дает возможность получить отличное качество кромок без грата и наплывов. Большее количество обработанных деталей за одну и ту же единицу времени. Минимальные временные затраты обеспечиваются за счет скорости обработки металла, а также благодаря быстрому отключению режущего элемента и отсутствию необходимости предварительного прогрева оборудования. Минимальные производственные затраты. При условии применения плазменной резки вторичная обработка не требуется, что позволяет сократить себестоимость рабочего процесса почти вдвое. Простота использования. Плазморезы отличаются простотой эксплуатации. Исполняющему работы мастеру не придется регулировать подачу газа и расстояние между заготовкой и режущим элементом, управлять химической реакцией горения и так далее. Все параметры процесса можно контролировать одним нажатием кнопки, что существенно упрощает процесс эксплуатации оборудования даже малоопытным исполнителем. Универсальный характер. Плазменная резка может применяться по отношению практически к любым металлам, которые проводят ток (алюминий, нержавейка, низкоуглеродистая сталь и другие). Плазменная резка может выполняться вручную, по направляющей, с применением трубореза или на координатном столе.

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