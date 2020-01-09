Первая премьера нового года в псковском театре состоится 15 февраля

12:46, 10 января 2020, ПАИ

15 и 16 февраля на Малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля по пьесе Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Режиссёром постановки, которую в дирекции определили как поп-драму, стала Елена Павлова из Санкт-Петербурга. В ролях: заслуженный артист России Сергей Попков, Илона Гончар, Нина Семенова.

Постановка создана к 60-летнему юбилею заслуженного артиста России Сергея Попкова, который играет в ней главную роль. Спектакль станет бенефисом актёра.

Пьеса Олега Михайлова о баснописце Иване Крылове ранее никогда не ставилась в театрах. Ее полное название «Нави Волырк — капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу».

«Почему меня заинтересовала именно пьеса о Крылове? Для театралов это очень близкое имя, ведь басни Ивана Андреевича до сих пор одни из самых выбираемых для чтения во время творческих испытаний. И потом в 2019 году Крылову исполнилось 250 лет! Это была интереснейшая многогранная личность, не до конца разгаданная современниками, а уж тем более нами. Чем больше мы работаем над спектаклем о нем, тем больше загадок нам задает Иван Андреевич. Он был еще тот мистификатор. Наверное, его тайны так и останутся тайнами, но прикоснуться к его внутреннему миру было чрезвычайно интересно. Несмотря на все его чудачества, это был очень серьезный художник, с тонкой ранимой душой. Мне интереснее было постижение внутренней человеческой природы этой неординарной личности, чем внешние факты биографии. Надеюсь, это будет интересно и зрителям», - отметила режиссёр.

Елена Павлова - молодой режиссер из Санкт-Петербурга. Ее первый спектакль «Ло-ли-та» привлек внимание критиков самобытностью творческого почерка, а второй – «Снегурочка» – стал номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска», рассказали в дирекции.

Спектакль «Нави Волырк» также стал первым опытом сотрудничества Псковского театра драмы с одним из ведущих театральных художников России – Николаем Слободяником.

Постановку можно будет увидеть на малой сцене театра 15 и 16 февраля в 18:00.

Заказать и бронировать билеты можно на сайте театра.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут без антракта. Для зрителей 16+