ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации

15:11, 10 января 2020, ПАИ

Псковскому государственному университету удалось перевыполнить план по программе повышения квалификации. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев.

Обучение проводилось по 7 программам повышения квалификации бесплатно. Проект прошел конкурсный отбор, оказавшись в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки, и получил грант.

«Мы смогли перевыполнить план и обучили 4 тыс. 300 человек», - добавил Сергей Куклев.

Порядка 1500 человек повысили квалификацию по направлению оказания первой медицинской помощи, чуть менее 3 тысяч человек - по остальным 6 направлениям: «Организация обеспечения цифровыми технологиями в общественном и государственном секторе», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в условиях цифровой трансформации экономики», «Сити-фермерство в системе рационального природопользования», «Технологии умного управления в общественном секторе и бизнесе», «Новые стратегии занятости населения в условиях цифровой экономики», «Современные технологии и лучшие российские практики в сфере обращения с отходами».

Кроме представителей Псковской области, обучение в ПсковГУ прошли жители Новгородской и Ленинградской областей. «В Ленинградской области у нас партнеры, они нам позвонили и попросили эту услугу по нашему выигранному гранту. Новгород – наш брат, наши коллеги», - отметила директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.