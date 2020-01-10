ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
Псковскому государственному университету удалось перевыполнить план по программе повышения квалификации. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев.
Обучение проводилось по 7 программам повышения квалификации бесплатно. Проект прошел конкурсный отбор, оказавшись в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки, и получил грант.
«Мы смогли перевыполнить план и обучили 4 тыс. 300 человек», - добавил Сергей Куклев.
Порядка 1500 человек повысили квалификацию по направлению оказания первой медицинской помощи, чуть менее 3 тысяч человек - по остальным 6 направлениям: «Организация обеспечения цифровыми технологиями в общественном и государственном секторе», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в условиях цифровой трансформации экономики», «Сити-фермерство в системе рационального природопользования», «Технологии умного управления в общественном секторе и бизнесе», «Новые стратегии занятости населения в условиях цифровой экономики», «Современные технологии и лучшие российские практики в сфере обращения с отходами».
Кроме представителей Псковской области, обучение в ПсковГУ прошли жители Новгородской и Ленинградской областей. «В Ленинградской области у нас партнеры, они нам позвонили и попросили эту услугу по нашему выигранному гранту. Новгород – наш брат, наши коллеги», - отметила директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.