0
15:41
Уникальное оборудование поступит в детскую музыкальную школу №1 Пскова
15:25
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
15:23
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
15:11
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
13:02
Как я снимался в «Холопе»: Псковский актер массовых сцен раскрыл секреты создания кинокартины
12:14
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января
11:41
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
Еще новости
Общество

ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации

Псковскому государственному университету удалось перевыполнить план по программе повышения квалификации. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев.

Обучение проводилось по 7 программам повышения квалификации бесплатно. Проект прошел конкурсный отбор, оказавшись в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки, и получил грант.

«Мы смогли перевыполнить план и обучили 4 тыс. 300 человек», - добавил Сергей Куклев.

Порядка 1500 человек повысили квалификацию по направлению оказания первой медицинской помощи, чуть менее 3 тысяч человек - по остальным 6 направлениям: «Организация обеспечения цифровыми технологиями в общественном и государственном секторе», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в условиях цифровой трансформации экономики», «Сити-фермерство в системе рационального природопользования», «Технологии умного управления в общественном секторе и бизнесе», «Новые стратегии занятости населения в условиях цифровой экономики», «Современные технологии и лучшие российские практики в сфере обращения с отходами».

Кроме представителей Псковской области, обучение в ПсковГУ прошли жители Новгородской и Ленинградской областей. «В Ленинградской области у нас партнеры, они нам позвонили и попросили эту услугу по нашему выигранному гранту. Новгород – наш брат, наши коллеги», - отметила директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
10 января 2020
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
10 января 2020
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
10 января 2020
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января
10 января 2020
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
10 января 2020
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
С 10 на 11 января Псковская область окажется во власти циклона
10 января 2020
С 10 на 11 января Псковская область окажется во власти циклона
Земельные участки, здания и предприятие в Псковской области попали в федеральный план приватизации
10 января 2020
Земельные участки, здания и предприятие в Псковской области попали в федеральный план приватизации
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
09 января 2020
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах

Идет загрузка...