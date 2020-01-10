Инна Андреянова: Важно, чтобы программы повышения квалификации не шли вразрез с интересами региона

15:49, 10 января 2020, ПАИ

Директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова подчеркнула важность взаимодействия вуза при подготовке программ повышения квалификации с органами государственной власти региона. Об этом она рассказала на пресс-конференции 10 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Инна Андреянова напомнила, что программы повышения квалификации, которые уже реализовал ПсковГУ, были сформированы по 7 направлениям: организация обеспечения цифровыми технологиями в общественном и государственном секторе, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в условиях цифровой трансформации экономики, сити-фермерство в системе рационального природопользования, обучение тактике оказания первой помощи с использованием симуляционных технологий, технологии умного управления в общественном секторе и бизнесе, новые стратегии занятости населения в условиях цифровой экономики, современные технологии и лучшие российские практики в сфере обращения с отходами.

Суммарная продолжительность обучения по каждой из этих программ составила более 72 часов.