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Общество

Победителей Рождественского фестиваля искусств определили в Пскове

12 января в Доме офицеров в Пскове состоялся гала-концерт финалистов Рождественского молодёжного фестиваля искусств. В нём приняли участие конкурсанты, прошедшие предварительный этап отбора. По итогам фестиваля лучшие из них награждены дипломами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Молодежный Рождественский фестиваль искусств стал важным культурным событием Пскова. Это мероприятие дает возможность молодым людям показать свои разносторонние таланты, раскрыть творческие способности. Разрешите поздравить вас со светлым праздником Рождества Христова и пожелать веры, счастья, добра и благополучия, всегда ставить перед собой цели и добиваться их!» - приветствовал собравшихся депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. 

Руководитель молодежного отдела Псковской епархии игумен Августин отметил высокую нравственную составляющую всех номеров, представленных зрителям на гала-концерте. «Мир меняет правда, любовь, терпение, понимание и стремление к красоте. Те номера, которые вы сегодня увидите, с нашей точки зрения, соответствуют всем этим критериям: и правде, и любви, и стремлению к поиску истины. Я желаю вам услышать те ноты прекрасного, которые будут звучать сегодня на протяжении всего вечера!» - сказал он.

В номинации «Инструментальная музыка» 3-е место занял фортепианный ансамбль Марии Николаевой и Марии Козыревой, на 2-ом месте - ансамбль Елены Кондратенко и Софии Хруцкой. Первое место решено было не присуждать.

В «Классическом вокале» 1-е место завоевала Анастасия Бурдина. В номинации «Эстрадный вокал» на 3-м месте оказалась Ольга Митина, 2-е место жюри отдало Анне Мухановой, победителем стала Юнона Хмелева.

Среди чтецов поэзии и прозы диплом 3-й степени получил Павел Васильев, на 2-м месте оказался коллектив студентов второго курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Награду за 1-е место получили два участника - Всеволод Салов и Савелий Иванов.

Среди танцоров в номинации «Хореография» за 2-е место награжден дуэт студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Елены Ивановой и Александра Алексеева. Лучшим признан театр танца «Русские узоры».

На концерте выступила финалистка конкурса «Синяя птица», ученица 1-го класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Агафья Корзун, фольклорный ансамбль «Коляда» и театр танца TOP DANCE.

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