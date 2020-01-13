Около 400 человек изучили язык программирования SQL на базе ПсковГУ

11:08, 13 января 2020, ПАИ

В Псковском государственном университете в рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации обучающиеся прослушали курс лекций, раскрывающих такие понятия как интернет вещей, облачные сервисы и операционные системы. Реализация программы «Цифровые технологии в общественном и государственном секторе» обсуждалась на пресс-концеренции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Курс прослушали 399 человек; в основном аудиторию курса составили молодые люди в возрасте до 23 лет. Другую большую группу слушателей составили офисные работники, заинтересованные в решении проблем с офисным оборудованием. Слушатели прошли итоговую аттестацию в виде экзамена и получили удостоверения о повышении квалификации.

Программа состояла из 4-х дисциплин: слушатели изучили информационные технологии, операционные системы DOS, Windows и Linux, управление данными и инфокоммуникационные сети. Курс был ориентирован на приобретение практических навыков: слушатели изучали работу различных операционных систем и систем управления базами данных, приобрели навыки работы с языком программирования SQL, который применяется для создания, модификации и управления данными, а также облачных сервисах.

Результаты обучения интегрированы с независимой оценкой квалификации «Специалист по информационным системам».

Проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки и входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Обучение населения в рамках проекта проходило по 7 программам дополнительного образования.