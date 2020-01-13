0
10:43
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
09:16
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
18:05
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
17:25
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
15:50
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
11:54
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Еще новости
Общество

Около 400 человек изучили язык программирования SQL на базе ПсковГУ

В Псковском государственном университете в рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации обучающиеся прослушали курс лекций, раскрывающих такие понятия как интернет вещей, облачные сервисы и операционные системы. Реализация программы «Цифровые технологии в общественном и государственном секторе» обсуждалась на пресс-концеренции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Курс прослушали 399 человек; в основном аудиторию курса составили молодые люди в возрасте до 23 лет. Другую большую группу слушателей составили офисные работники, заинтересованные в решении проблем с офисным оборудованием. Слушатели прошли итоговую аттестацию в виде экзамена и получили удостоверения о повышении квалификации.

Программа состояла из 4-х дисциплин: слушатели изучили информационные технологии, операционные системы DOS, Windows и Linux, управление данными и инфокоммуникационные сети. Курс был ориентирован на приобретение практических навыков: слушатели изучали работу различных операционных систем и систем управления базами данных, приобрели навыки работы с языком программирования SQL, который применяется для создания, модификации и управления данными, а также облачных сервисах.

Результаты обучения интегрированы с независимой оценкой квалификации «Специалист по информационным системам».

Проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки и входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Обучение населения в рамках проекта проходило по 7 программам дополнительного образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
13 января 2020
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
13 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
12 января 2020
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
12 января 2020
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
12 января 2020
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
12 января 2020
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
12 января 2020
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Идет загрузка...