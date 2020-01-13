В России будет изменена система оплаты труда учителей

11:38, 13 января 2020, ПАИ

Министерство просвещения сообщило об изменениях в системе оплаты труда учителей. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

На данный момент ведется работа над тем, чтобы 70% фонда оплаты труда было направлено в оклады учителям, а остальные 30% выделялись на различные надбавки. Министр отметила, что данная пропорция не всегда соблюдается. Субъекты сами принимают решения, как начислять оклады и премии для педагогов.

Ольга Васильева добавила, что в скором времени в Трудовой кодекс внесут поправки, благодаря которым можно будет использовать единую модель формирования структуры оплаты труда. Базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.

Помимо изменений в отношении начислений окладов и премий, планируется, что новые школьные стандарты позволят снизить нагрузку на учителей более чем на треть. По словам Ольги Васильевой, педагоги должны вести только 4 документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, а также электронный дневник.

В декабре 2019 года Министерство просвещения направляло в Министерство труда предложения по возможным сценариям повышения заработных плат учителей. Мониторинг оплаты учителей показал, что во всех регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской области, где зарплаты рассчитывают на основе стоимости человеко-часа, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку (18 уроков в неделю). Таким образом оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся – от 3600 рублей в Мордовии до 22 300 рублей в Приморье.

Кроме того, было предложено создать общую для всей страны систему оплаты труда педагогов. Об этом ранее заявлял председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Он отметил, что в некоторых регионах учителя получают оклад в два раза меньше минимального размера оплаты труда.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал, что по стране наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов. Он предложил установить единую систему поощрений для учителей.