Как делать крутые Stories в Instagram?

14:29, 13 января 2020, ПАИ

Заметили, что посещаемость профиля снизилась? Подписчики не хотят ставить лайки и делиться комментариями? Не спешите отчаиваться. Сконцентрировавшись на сервисе Историй, вы сможете значительно улучшить положение и даже привлечь новую аудиторию. В статье делимся полезными фишками и лайфхаками, рассказываем о секретных SMM-приемах для Instagram!».

Содержание:

1. Подробнее о Stories

2. О чем снимать?

2.1. Сторителлинг

2.2. «Живой» контент

2.3. Пользовательский контент

2.4. Вовлекающие записи

3. Как увеличить просмотры?

Подробнее о Stories

Instagram – относительно молодая социальная площадка, демонстрирующая головокружительные темпы развития. Постоянно дополняясь разнообразными опциями и инструментами, она периодически шокирует и приятно удивляет своих пользователей. Одним из наиболее заметных нововведений стал сервис Stories, позволивший публиковать фото и видео ровно на 24 часа. Поскольку они не закрепляются в основной ленте, к ним предъявляются менее строгие требования. Собственно, это и является одним из ключевых достоинств.

Какими еще преимущества обладают излюбленные аудиторией Истории?

позволяют публиковать «живой» контент, не привязанный к стилю аккаунта;

характеризуются относительной хронологией, более активно просматриваются подписчиками;

часто выводят людей на диалог, заставляя их отправлять сообщения в Direct.

Кроме того, в Stories вы можете публиковать значительно больше материалов – всевозможные шутки, опросы, викторины, полезные и актуальные сведения и т.д. Без них же невозможно качественная накрутка Инстаграма.

Справедливости ради стоит отметить, что, если раньше записи для данного сервиса не подвергались какой-то особой обработке, к настоящему моменту наблюдается диаметрально противоположная тенденциями. Самые популярные и удобные приложения для редактирования – Canva и Video Splitter. Предлагающие широкий ассортимент фильтров и шаблонов, они делают ваши фото и видео поистине удивительными.

Отменяют ли Stories необходимость накрутки лайков Инстаграм или накрутки подписчиков Инстаграм? Нет. Данные операции существуют параллельно, приносят разные плоды.

О чем снимать?

Популярность Stories во многом объясняется тем, что они помогают делиться обилием важной и актуальной информации без разведения спама в основной ленте. Сюда вы можете выкладывать буквально все, практически не заботясь о визуальной составляющей контента. Несмотря на то, что к сервису предъявляются весьма гибкие и лояльные требования, генерировать идеи для записей по-прежнему не так просто. Если вы уже успели исчерпать все креативные решения, предлагаем нашу подборку записей, которые совершенно точно зайдут аудитории!

Сторителлинг

Один из наиболее популярных в пространстве социальных сетей жанров. Предполагает донесение какой-либо полезной и поучительной информации посредством мифов, рассказов и воспоминаний (не обязательно реальных). Как правило, записи в формате сторителлинга обычно размещаются в основной ленте, однако в последние годы их начали активно публиковать в сервисе Историй. Причин тому целое множество, однако основная – возможность перевести общение с подписчиками в Direct. Так, читая какое-нибудь откровенное сообщение, они наверняка захотят ответить что-нибудь. Далее полученные реакции и взаимодействия можно использовать в качестве маркетинговых инструментов.

«Живой» контент

Следя за какой-нибудь личностью в социальных сетях, подписчики хотят знать, из чего складываются ее будни, как проходит стандартный день. Что ж, вы всегда можете удовлетворить подобные желания, начав делиться какими-то простыми мелочами, понятными каждому. К примеру, стоит рассказать о том, как начинается ваше утро, какие пункты включает в себя расписание. Кроме того, можно упомянуть о необычных хобби или увлечениях, а затем наглядно продемонстрировать их.

Пользовательский контент

Данная разновидность Историей особенно хороша для коммерческих бизнес-аккаунтов. К примеру, у вас профиль, специализирующейся на интернет-продажах женской одежды. Покупательницы, получившие заказы, активно публикуют записи, упоминая ваш бренд. Не поленитесь сделать репост в свои Stories! Во-первых, это повысит доверие аудитории. А, во-вторых, сможет замотивировать клиента на совершение повторной покупки.

Вовлекающие записи

Ну, и, разумеется, нельзя обойтись без интригующих и развлекательных записей. К примеру, вы можете размещать актуальные мемы, освещать злободневные проблемы, реагировать на последние новости и события. Такое всегда хорошо заходит в социальных сетях.

Как увеличить просмотры?

Разобравшись с актуальными и востребованными видами Stories, поговорим о самом главном – как с их помощью привлечь новых подписчиков, поднять вовлеченность и охваты. Существует пакет определенных действий, которые существенно помогают в этом нелегком деле.

Итак, загружая новое фото или видео:

обязательно ставьте отметку геолокации (это принесет вам просмотры людей, отслеживающих публикации по конкретному месту);

не забывайте о хэштегах (как показывает практика, нет смысла делать более пяти-шести. При желании вы можете существенно уменьшить их, сделав невидимыми);

упоминайте других людей (возможно, они захотят поделиться Историей в своем профиле);

работайте над разделом «Актуальное»;

используйте стикеры-взаимодействия: опросы, вопросы, реакции и т.д.

Кроме того, неплохо проявляют себя маркетинговые кампании. Однако помните: реальные результаты они принесут лишь в том случае, если вы сможете правильно определить и настроить аудиторию.

Подводя итоги всему вышесказанному, можем заключить, что Stories – весьма перспективный и подающий большие надежды сервис, позволяющий значительно увеличить посещаемость профиля. Чем интереснее генерируемый вами контент, тем активнее пользователи будут переходить в аккаунт. Если основная лента сможет их привлечь, вы получите дополнительную порцию лайков и комментариев.