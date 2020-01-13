Более 200 человек предложили проекты по облагораживанию дач и придомовых территорий в рамках программы ПсковГУ

17:31, 13 января 2020, ПАИ

Псковский государственный университет провёл бесплатное обучение основам сити-фермерства в рамках программы «Сити-фермерство в системе рационального природопользования». Удостоверения о повышении квалификации получили 222 человека, сообщили представители университета в рамках пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Цель сити-фермерства - создание и обслуживание удобных в эксплуатации в городских условиях установок для выращивания агрокультур с использованием гидро- и аэропонных систем. Это новая профессия и новый бизнес, построенные на круглогодичном выращивании экологически чистой продукции.

По окончании программы слушатели защитили практические проекты, разработанные на основе собственных дачных участков и придомовых территорий. В проектах они применили полученные знания по основам земледелия, методам защиты растений, ландшафтного дизайна, знания правил обрезки и прививки цветущих растений. Также программа предполагала изучение современных информационных технологий в бизнесе.

В целом проект ПсковГУ направлен на обучение граждан по дополнительным профессиональным программам. Он входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Обучение проводится по 7 программам допобразования.