Главную икону Военно-морского флота привезут в Псков

13:27, 14 января 2020, ПАИ

Главная икона Военно-морского флота - образ святого апостола Андрея Первозванного прибудет в Псков. Сейчас она находится в ЗАТО Александровск, сообщает артик-тв.рф.

Поклонится святыне смогли прихожане храма Святителя Николая Чудотворца в Полярном, храма Андрея Первозванного в Гаджиево. Далее икона отправится в Заозерск, Печенгский монастырь, Архангельск, Северодвинск, а затем - в Псков.

«Это величайшая святыня для нас, потому что она объединяет все наши молитвы, которые будут предстоянием, когда икона будет находиться в главном храме всех Вооруженных сил страны – в Москве, в парке «Патриот», - отметил настоятель Свято-Никольского храма города Полярный протоиерей Сергий.

Икона изготовлена специально для главного храма Вооруженных сил России, который откроется в текущем году в подмосковном парке «Патриот». Икону апостола украшают лики и других святых – Федора Ушакова, Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского и Иоанна Кронштадтского.

Образ Андрея Первозванного уже побывал в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флотов.