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Общество

Управлять организацией с использованием «цифры» научились слушатели программы допобразования в ПсковГУ

685 человек прошли обучение в Псковском государственном университете (ПсковГУ) по программе, направленной на актуализацию знаний работников в сфере управления в цифровой среде. Данная программа носит название «Технологии умного управления в общественном секторе и бизнесе». Детально она обсуждалось на встрече представителей университета с представителями средств массовой информации, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Слушатели изучили сферы применения технологий радиочастотной идентификации, повысили свои навыки и умения в процессах внедрения и эксплуатации системы электронного документооборота, познакомились с возможностями и особенностями использования технологии блокчейн в профессиональной деятельности. В рамках обучения они получили возможность провести анализ своей организации и определить, на каких действиях нужно сосредоточится, чтобы организацию вывести на стадию роста.

В лаборатории информационных технологий ПсковГУ слушатели изучили специализированное программное обеспечение, предназначенное для анализа управленческих документов, отражающих экономику территориальных образований. В результате обучающиеся получили навыки использования средств компьютерной обработки служебной документации, статистической информации и деловой графики. К проведению занятий активно привлекались эксперты и партнёры, такие как председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев и директор ГБУ ПО «Многофункциональный центр» Екатерина Ершова.

Проект ПсковГУ направлен на обучение граждан по дополнительным профессиональным программам, работа проводится по семи программам и входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

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