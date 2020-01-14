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Культура

Премьера литературно-музыкального спектакля «Я – Федерико Гарсиа Лорка» состоится в Пскове 13 февраля

13 февраля в 19:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера литературно-музыкального спектакля «Я – Федерико Гарсиа Лорка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Перед реальными и мысленными взорами зрителей промелькнут страницы из яркой жизни великого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, - рассказали в дирекции. - Прозвучат стихи Лорки, его голос и голоса тех, кто был рядом с гением на протяжении его недолгого жизненного пути. Прозвучит музыка Испании и Латинской Америки, музыка, навеянная его поэзией. Важное место в спектакле занимает тема связей Лорки и его родины с Россией и русской культурой. Среди персонажей — Михаил Лермонтов, Максимилиан Волошин и Марина Цветаева».

Автор идеи, сценария и ключевой исполнитель — исследователь жизни и литературного наследия Лорки Мигель Паласио. На сцене будут только рассказчик и музыканты. «Остальные голоса донесутся из-за пределов зала, озвученные невидимыми артистами. На экране предстанут кадры, которые вместе со словами приоткроют дверцу в мир Федерико Гарсии Лорки», - уточнили в дирекции.

Мигель Паласио

Федерико Гарсиа Лорка, погибший в августе 1936 года в возрасте 38 лет, стал символом памяти о жертвах испанской гражданской войны (1936—1939). Спектакль приурочен к 80-летию начала массовой эмиграции республиканцев из Испании, значительную часть которой принял Советский Союз.

Автор идеи, сценария и чтец — Мигель Паласио. Чтецы: Александр Овчаренко, Ксения Соколова. Иван Федоров (гитара), Василий Цепка (фортепиано). Солистка: Александра Терских (сопрано)  

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

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