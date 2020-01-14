Погибших под Великими Луками бойцов лыжного батальона захоронят в Нижнекамске

17:44, 14 января 2020, ПАИ

Погибших под Великими Луками 19 бойцов отдельного лыжного батальона захоронят в братской могиле на городском кладбище Нижнекамска (Татарстан), сообщает ntr-24.ru.

В церемонии 31 января примут участие родственники погибших фронтовиков. Также в этот день на территории городского монумента Победы состоится митинг памяти, после которого пройдёт реконструкция последнего боя, в котором погибли бойцы отдельного лыжного батальона.

Отдельный лыжный батальон был сформирован в сентябре 1941 года. Он состоял из бойцов, призванных на фронт из Советской Татарии, поэтому его неофициально называли «татарским». Солдаты погибли в бою под Великими Луками. Спустя несколько десятилетий их останки удалось обнаружить во время одной из экспедиций нижнекамских поисковиков.