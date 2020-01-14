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Общество

Полторы тысячи человек научились оказывать первую помощь в ПсковГУ на тренажёрах-симуляторах

1522 слушателя прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи в симуляционном центре ПсковГУ. Нюансы обучения обсудили на пресс-конференции, посвящённой программе «Обучение тактике оказания первой помощи с использованием симулационных технологий», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Участники встречи подчеркнули, что нормы законодательства указывают на обязательность обучения оказанию первой помощи работников рабочих профессий, сотрудников служб охраны труда, педагогических и социальных работников, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и спасательных служб, пожарных. Слушатели обучались доврачебной помощи при травмах, ранах и кровотечениях, при ожогах, головных и сердечных болях, обмороках, стрессовых ситуациях, приступах эпилепсии, инородном теле в дыхательных путях, электротравме и в других ситуациях, опасных для жизни.

Они оттачивали практические навыки оказания первой помощи с помощью симуляционных технологий – манекена взрослого человека с системой объективной оценки сердечно-легочной реанимации, мобильного тренажера-манекена Оживленная Анна (Resusci And). Участники интенсива отмечали, что благодаря тренажёрам они почувствовали реальную ответственность и смогут не растеряться в момент, когда предстоит спасти чью-то жизнь.

Программу прошли слушатели из различных профессиональных групп и целевых аудиторий, в том числе граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Поступило множество корпоративных заказов на обучение алгоритмам первой помощи не только от организаций Псковской области, но и соседних регионов.

В университете отметили, что проект дополнительного профессионального обучения входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Обучение населения проходит по семи программам.

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