ФОТОФАКТ: Частично открыли для транспорта перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской в Пскове

17:32, 14 января 2020, ПАИ

Для движения транспорта в Пскове частично открыли перекресток улиц Гражданской и Яна Фабрициуса, которая находится на реконструкции. Об этом сообщили очевидцы в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сойдёт, и так красиво! Теперь надо так и Октябрьский перекопать», - шутят псковичи в комментариях. «Так, походу, там все и останется», - добавил еще один пользователь.

В связи с открытием перекрёстка для транспорта возобновилось движения автобуса №11 по улице Гражданской. Дорогу закрыли на ремонт в октябре прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение на перекрестке должны были открыть 1 декабря.