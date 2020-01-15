Минфин поддержал идею создания института частных судебных приставов
Министерство финансов одобрило идею создать институт частных судебных приставов. Процесс будет проходить поэтапно, пишет РИА Новости со ссылкой на обзор на едином портале бюджетной системы РФ.
В документе отмечается, что вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения необходимо рассмотреть для оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности системы принудительного исполнения.
На первом этапе приставы смогут взыскивать долги в пользу юридических лиц. Федеральная служба судебных приставов будет заниматься обеспечением интересов физических лиц и государственных органов.
В документе также говорится о том, что на данный момент есть частные службы такого рода – это коллекторские агентства и институты частного сыска, но они не могут в полной мере обеспечить повышения результатов функционирования системы принудительного исполнения.