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Политика

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будут получать российские семьи

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будут получать российские семьи. Внедрение такой меры поддержки президент РФ Владимир Путин анонсировал во время оглашения послания Федеральному Собранию 15 января.

Глава государства подчеркнул, что острейшая проблема - низкие доходы значительной части граждан. Владимир Путин отметил, что порядка 70-80% семей с низкими доходами - семьи с детьми.

Он также напомнил, что уже с января семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать выплаты для детей до трех лет. «В среднем это порядка 11 тысяч рублей на ребенка в месяц. Во всех регионах по-разному. В 75 регионах начались выплаты на третьего и последующих детей. Всё это существенная поддержка, но когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и семья попадает в сложную ситуацию. Этого нельзя допустить», - заявил президент.

В связи с этим Владимир Путин озвучил предложение предусмотреть ежемесячные выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года.

Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Для выплаты достаточно будет подать заявление и предоставить справку о реальных доходах. Президент обратился к главам субъектов страны с поручением сделать процедуру максимально простой, в том числе предусмотрев возможность дистанционной подачи заявления через портал госуслуг.

«Выплата на первом этапе составит 5,5 тысяч рублей, в следующем году, возможно, придем к тому, что будем выплачивать полный прожиточный минимум - 11 тысяч рублей на ребенка в месяц. Для этого потребуется серьёзная корректировка федерального бюджета, свою часть работы должны провести и регионы», - подытожил Владимир Путин.

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