Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов

12:38, 15 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин, обращаясь 15 января с посланием к Федеральному Собранию, предложил обеспечивать бесплатным горячим питанием всех учащихся школ России с 1 по 4 класс включительно, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства сказал, что данное предложение у многих вызывает удивление, поскольку подобных мер поддержки родителей учащихся не существовало даже в советское время. По его словам, это связано с тем, что в советское время не существовало такого сильного экономического разрыва между разными слоями общества.

«Нужно создать все необходимые условия, наладить инфраструктуру, и, конечно, обеспечить учебные заведения качественными продуктами, - подчеркнул Владимир Путин. – Приступить к реализации данного нововведения планируется уже с 1 сентября 2020 года».