Участникам Тура по новостройкам в Пскове покажут шесть многоэтажек

13:26, 15 января 2020, ПАИ

Участникам Тура по новостройкам в Пскове покажут шесть многоэтажек. В списке предлагаемых для будущих новоселов многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда – Псков».

25 января будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (Венская, 8); новый дом на Запсковье, улица Крупская, 24, SMART-квартал (улица Инженерная, 119 и улица Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского батальона, 13)



Участники Тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и её застройке.



Будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья. На месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.



Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11:00. Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону 8 (8112) 702-042.