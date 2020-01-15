Госдума РФ получит право утверждать кандидатуры главы Правительства и министров

13:40, 15 января 2020, ПАИ

Правом утверждать кандидатуры главы Правительства и министров предлагается наделить Государственную Думу РФ. Соответствующие поправки предложил внести в Конституцию РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сейчас президент получает согласие Госдумы по кандидатуре предателя правительства, а затем сам назначает его, заместителей и всех министров.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ, а затем по его представлению — всех вице-премьеров и федеральных министров, при этом президент будет обязан назначить их», — отметил глава государства.

Он добавил, что парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства.