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Политика

Госдума РФ получит право утверждать кандидатуры главы Правительства и министров

Правом утверждать кандидатуры главы Правительства и министров предлагается наделить Государственную Думу РФ. Соответствующие поправки предложил внести в Конституцию РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сейчас президент получает согласие Госдумы по кандидатуре предателя правительства, а затем сам назначает его, заместителей и всех министров.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ, а затем по его представлению — всех вице-премьеров и федеральных министров, при этом президент будет обязан назначить их», — отметил глава государства.

Он добавил, что парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства.

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