Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач

14:46, 15 января 2020, ПАИ

Псковское областное Собрание готово оперативно внести изменения в нормативно-правую базу региона для обеспечения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному Собранию. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов обратил внимание на меры поддержки сферы здравоохранения и в первую очередь врачей на селе, обозначенные главой государства. По его словам, сфера здравоохранения для Псковской области является особенно острой. «Мы можем создать инфраструктуру в медучреждениях, но наши бюджетные возможности не позволяют конкурировать с зарплатами, которые получают врачи в соседней Ленинградской области, а тем более в Санкт-Петербурге. В результате мы теряем молодых специалистов – молодёжь уезжает на учёбу в медицинские вузы и не возвращается в регион. У нас предусмотрены областные меры поддержки, но очевидно, что они работают не настолько эффективно, как хотелось бы. Не хватает фельдшеров скорой помощи на селе, врачей-специалистов в больницах, причём, не только районных, но и городского, областного уровня. На первый взгляд, работающие медики получают неплохую зарплату, но достигается этот уровень за счёт совмещения. Например, в детской областной больнице коэффициент совмещения составляет 2,4 – один врач работает за двоих, а то и за троих. В таких условиях работать готовы немногие. Очень хотелось бы, чтобы принцип целевого обучения вернул в наши медучреждения специалистов. Президент поставил задачу продолжить строительство фельдшерско-акушерских пунктов, но не менее важная задача – обеспечить ФАПы врачами. Иначе о какой реальной помощи населению можно говорить? Общий, государственный, а главное, справедливый подход, надеюсь, позволит сделать то, что оказалось не под силу регионам», - уверен Александр Котов.

Он также отметил тему обеспечения бесплатным питанием учащихся начальной школы. «Равный подход в питании детей мы неоднократно обсуждали в областном Собрании, в последний раз при рассмотрении предложений в проект бюджета в рамках согласительной комиссии. Федеральные средства, которыми будет обеспечена эта мера поддержки, позволит нам за счёт высвободившихся средств улучшить питание учащихся более старшего возраста. А требования к обеспечению пищеблоков и качеству продуктов в целом положительно скажутся на работе всей системы», - сказал председатель облсобрания.

Он обратил внимание, что послании президент отметил необходимость принятия «гибких решений» в организации школьной инфраструктуры: не только строить новые школы, но и эффективно использовать существующую образовательную базу. «Мы видим, какие условия создаются в новых учебных заведениях. Хороший пример – построенная в прошлом году школа в Дно. Но и в старых школах нужно стремиться подтягивать уровень, причем, не только за счёт «Точек роста», но и создания комфортных, достойных условий для обучения детей», - добавил Александр Котов.

Ещё одна тема, которую выделил председатель Собрания, - посыл президента о проведении жёсткого мониторинга выбросов промышленных предприятий. «Этот вопрос особенно важен в свете строительства в Псковской области завода «Титан-Полимер», но касается и давно работающих объектов. Перспективы реализации проекта на площадке ОЭЗ «Моглино», возможные риски депутаты областного Собрания обсуждали в рамках парламентского часа. Мы обещали, что будем осуществлять контроль, и, думаю, ещё вернёмся к этой теме», - сказал Александр Котов.

«Конечно, нельзя не отметить обозначенную в послании помощь семьям. Тема демографии в Псковской области давно в зоне особого внимания. Есть заметные результаты по показателям смертности. При поддержке федерального центра, думаю, можно ожидать положительного результата», - заявил председатель регионального парламента.