Условный срок получил сотрудник страховой компании за оформление липовых ДТП в Псковской и Новгородской областях

14:35, 15 января 2020, ПАИ

К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет приговорил суд 38-летнего сотрудника новгородского филиала одной из страховых компаний, который в составе преступной группы занимался оформлением липовых ДТП на территории Псковской и Новгородской областей. Осуждённый признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, пишет портал vnovgorode.ru.

Преступления мужчина совершал в 2015 - 2016 годах. Преступная группа, в состав которой он входил, занималась получением страховых выплат при помощи инсценировок дорожно-транспортных происшествий. При этом использовались поддельные номерные знаки, нотариальные доверенности на автомобили, паспорта технического средства и полисы ОСАГО. ДТП инсценировались на территориях Псковской и Новгородской областей.

Организатор группы находил дорогостоящие машины, а сотрудник страховой компании выявлял похожие машины, внесённые в базу.

После этого в страховую компанию направлялись заведомо ложные документы о произошедших авариях, поддельные бумаги об осмотре транспорта, попавшего в ДТП, об оценке полученного ущерба.

В результате по поддельным бумагам были получены более 1,3 млн рублей страховых выплат.

Также в ходе следствия было установлено, что новгородец пытался похитить у страховой компании, в которой работал, свыше 1 млн рублей, но в выплате ему было отказано.