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Глава Палкинского района: Озвученные в послании меры соцподдержки очень нужны жителям

Меры социальной поддержки, озвученные в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, очень нужны жителям районов, заявил глава Палкинского района, член местного политсовета партии «Единой России» Евгений Седов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

«Мы на месте стараемся максимально вовлекать людей в жизнь района. Они вносят свои предложения на этапе обсуждения проектов и оценивают качество уже проведенных работ. Устраивающие всех позитивные изменения – это итог совместной конструктивной работы власти, «Единой России» и населения», - подчеркнул Евгений Седов.

По его словам, в рамках национальных и партийных проектов благоустраиваются дворовые и общественные территории, ремонтируются дороги, обновляются дома культуры.

«Сегодня президент указал на необходимость добиваться устойчивого роста демографии и сообщил о значительном расширении возможностей для создания семьи и рождения детей», - сказал Евгений Седов.

Он обратил внимание и на слова президента относительно местных органов власти. «Полномочия, которые ложатся на органы местного самоуправления, должны быть подкреплены финансово. Наши полномочия сейчас определяют более 200 федеральных законов, которые мы обязаны исполнять. Второй момент – органы местного самоуправления в разных точках страны должны быть в равной степени обеспечены. Если бы была одинаковая финансовая составляющая, мы бы действительно могли активно развиваться», - заключил Евгений Седов.

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