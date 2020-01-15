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Политика

Юрий Сорокин: Заявленные изменения в демографической политике и соцсфере для Псковской области жизненно необходимы

Изменения в демографической политике и в социальной сфере, о которых говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, для Псковской области не просто актуальны, а жизненно необходимы, заявил руководитель региональной общественной приемной «Единой России», заместитель секретаря псковского отделения партии Юрий Сорокин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Это те направления, по которым на протяжении последних лет к нам поступает наибольшее число обращений от населения, - обратил внимание Юрий Сорокин. - Мы с коллегами по партии «Единая Россия» постоянно в ходе приемов граждан, в том числе в общественной приемной, сталкиваемся с жалобами на невысокие зарплаты, на нехватку льготных лекарств, на сложности в получении мест в детских садах или квалифицированной медпомощи. Мы понимаем, что в непростых экономических условиях нашему региону (который является дотационным) самостоятельно решить все эти проблемы крайне сложно. И поэтому сегодняшние решения, озвученные главой государства, - это дополнительный шанс для области на пути к повышению уровня благосостояния людей».

Дополнительные выплаты всем семьям при рождении детей, новые пособия для малоимущих граждан, воспитывающих детей от 3 до 7 лет, принципиальные решения по обучению студентов-целевиков в медицинских вузах, инициатива о финансовой поддержке учителей - все эти меры беспрецедентны, отметил Юрий Сорокин и выразил уверенность, что они обязательно дадут свой позитивный эффект.

«И самое главное, что все они будут финансироваться из федерального бюджета. Другими словами, мы получаем дополнительные средства, которые пойдут на поддержку наших граждан. С другой стороны, мы понимаем и ту ответственность, которая возлагается и на исполнительную власть, и на депутатский корпус. В таких новых условиях наша основная задача – обеспечить оперативное и своевременное взаимодействие на всех уровнях власти. Только совместными усилиями мы сможем добиться тех целей, которые сегодня обозначил президент. Уверен, нас ждет непростая, но очень интересная и ответственная работа, итог которой – рост благосостояния всех жителей области и укрепление демографии», - подытожил Юрий Сорокин.

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