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Общество

Приуроченный к 25-летию образования союза пенсионеров России форум прошёл в Пскове

В Пскове прошел форум «Активное долголетие», приуроченный к 25-летию образования союза пенсионеров России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова зачитала приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова, в котором губернатор поздравил членов союза пенсионеров с юбилеем. Он также отметил, что взаимное сотрудничество с организацией позволяет эффективно разрабатывать меры поддержки пенсионеров, решать задачи местного и регионального уровня, эффективно совершенствовать социальную сферу Псковской области, защищать интересы всего пожилого поколения.

Координатор проекта «Старшее поколение», управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Наталья Мельникова поблагодарила руководителей и членов отделения союза пенсионеров России за активную позицию в защите прав старшего поколения. Она отметила, что с первых дней образования регионального отделения союза пенсионеров России, Пенсионный фонд оказывает всестороннюю поддержку и помощь активистам общественной организации. По её мнению, практика прошедших лет подтвердила, что деятельность союза пенсионеров способствует достижению значительных результатов в решении важных государственных задач: социальной защиты и поддержки граждан пожилого возраста, вовлечение в институты гражданского общества, развития личностного роста и активного долголетия.

В ходе форума председатель регионального отделения союза пенсионеров России Елена Косенкова и руководитель университета третьего возраста Светлана Мельничук рассказали об основных этапах становления организации, о людях, стоявших у истоков и сегодняшних активистах. Руководители местных отделений подвели итоги и поделились опытом работы в районах.

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