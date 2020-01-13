Физкультурный комплекс появится у лицея «Развитие» в Пскове

10:52, 16 января 2020, ПАИ

На территории псковского лицея «Развитие» в 2020 году появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, стоимость проекта составит более 35 млн рублей.

11,6 млн рублей от общей суммы выделены из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей». Еще 25 млн рублей на покупку оборудования - средства федерального бюджета. В ближайшее время они поступят в Псков.

Спортивное сооружение возводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Площадь участка благоустройства составит почти 5 тысяч кв. метров. В состав объекта включены спортивное ядро, разборная зрительская трибуна на 100 мест с навесом, блок-контейнеры - отапливаемые помещения для спортсменов.

Спортивное ядро включает круговую беговую дорожку длиной 200 м на 4 дорожки, прямую беговую дорожку длиной 60 м на 4 дорожки, в продолжении которой будет размещена яма с песком для прыжков в длину, хоккейная коробка 60x30 с ограждающей сеткой, в полукруглых сегментах размещены площадка для стритбола и сектор прыжка в высоту.

Также предусмотрены две отдельные площадки для занятий воркаутом, мобильные ворота для мини-футбола, стойки для бадминтона, хоккейные ворота, баскетбольная ферма. За счет искусственного освещения комплекс можно будет использовать в темное время суток.

Благоустройство территории предусматривает устройство многофункционального синтетического покрытия дорожек и площадок, искусственного газона на поле, ограждения, а также засев натурального газона. Безопасность ФОКОТа обеспечит система видеонаблюдения.

По итогам открытого аукциона тендер на устройство комплекса выиграло ООО «УДС» Псков. Работы должны завершиться к 15 октября. Срок предоставления гарантий качества работ - 5 лет.