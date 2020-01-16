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Общество

Перспективы развития сотрудничества обсудил Михаил Ведерников с руководством Россельхозбанка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили возможности развития АПК и перспективы увеличения доступности финансовых услуг для жителей области.

«Мы нацелены на всестороннее развитие нашей экономики, социальной сферы, в планах много интересных проектов, в том числе и по улучшению доступности финансовых услуг для населения. Рассчитываю, что наше партнерство с РСХБ продолжится и принесет еще больше пользы жителям Псковской области», — сказал Михаил Ведерников.

Во время рабочей встречи Денис Константинов представил губернатору нового директора псковского регионального филиала РСХБ Дмитрия Алемасова.

«АПК Псковской области вполне удовлетворяет внутренние потребности региона по мясу, молоку и яйцам, однако сохраняется серьезный потенциал развития в овощеводстве. Россельхозбанк обладает большой экспертизой по этому и другим направлениям, и готов оказывать всю необходимую поддержку сельскому хозяйству области. Сейчас доля на рынке кредитования АПК в сегменте МСП по количеству заемщиков превышает 50%, и мы ценим доверие со стороны аграриев. Уверен, Дмитрий Алемасов добьется успеха на посту руководителя регионального филиала», — отметил Денис Константинов.

Михаил Ведерников пожелал директору филиала удачи на новой должности и добавил, что регион заинтересован в продолжении взаимовыгодной и конструктивной совместной работы.

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