Лицензии на алкоголь и переработку цветных металлов могут получить предприниматели в МФЦ Псковской области

14:40, 16 января 2020, ПАИ

С 16 января в многофункциональном центре Псковской области появилась дополнительная возможность по оформлению двух видов лицензий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Предприниматели Псковской области теперь могут подать документы на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, а также заготовку, хранение, переработку и реализацию цветных металлов. Ранее для этого необходимо было ехать в областной центр. Теперь между органом исполнительной власти и МФЦ налажено электронное взаимодействие.

«Обратиться за консультацией и подать пакет документов можно во всех 24 отделах многофункционального центра по всей Псковской области. Мы намерены и дальше расширять перечень услуг для бизнеса на площадке МФЦ с целью повышения доступности и реализации принципа „одного окна“ в полном объеме», — рассказала директор МФЦ Екатерина Ершова.

До этого появилась возможность зарегистрировать индивидуальное предпринимательство или крестьянско-фермерское хозяйство через МФЦ без уплаты государственной пошлины в размере 800 рублей.