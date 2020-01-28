Светлана Мельничук: Интерес к премии «Народное признание» возрастает и это здорово

15:27, 28 января 2020, ПАИ

Заместитель председателя регионального отделения всероссийской организации «Союз пенсионеров» и член жюри «Народного признания-2019» Светлана Мельничук рада постоянно возрастающему к премии интересу. Об этом она рассказала корреспонденту Псковского агентства информации.

«За 10 лет премия «Народное признание» себя очень хорошо зарекомендовала, и интерес к ней постоянно растет, что очень здорово - рассказала Светлана Мельничук. – Я ознакомилась со списком участников и по достоинству оценила их упорство и труд. Эта премия– очень важное и нужное дело, которое, конечно, стоит продолжать».

Победителей премии «Народное признание - 2019» определят путем сложения голосов 12 членов жюри и голосов, отданных на сайте во втором туре. Церемония вручения награды состоится 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.