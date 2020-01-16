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Культура

Выставка великолукского художника Олега Александрова состоится в Пскове

В Выставочном зале Союза художников Пскова состоится выставка художника из Великих Лук, члена Союза Художников России Олега Александрова. Её открытие состоится 17 января в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

На выставке будет представлено порядка 70 работ по графике и живописи. Выставка продлится до 7 февраля 2020 года.

Олег Александров родился в 1947 году в поселке Усмынь Куньинского района Псковской области. После этого он жил в Казахстане, там окончил школу и автодорожный техникум, а после службы в армии поступил в Краснодарское художественное училище. После его окончания он переехал в Великие Луки, где несколько лет проработал директором детской художественной школы.

У него обучались ныне известные художники: председатель великолукского отделения союза художников Борис Лиханов, знаменитый стилист-модельер Игорь Чапурин и другие.

Картины художник пишет в стиле реализма и считает, что реализм должен занимать главенствующее место в искусстве. На выставке будут представлены работы разных лет – городские и сельские пейзажи, натюрморты, портреты. Значительное место в творчестве художника занимает тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В текущем году в Волгограде прошла торжественная церемония передачи картин, посвященных Сталинградской битве. Псковскую область представляла работа «На руинах Сталинграда» Олега Александрова, за которую он получил благодарность от регионального отделения партии «Единая Россия».

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