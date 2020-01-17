Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области

15:44, 17 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил соглашение с руководством регби-клуба «ЦСКА» 17 января. Об этом Псковской агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Церемония состоялась в Москве на встрече попечительского совета регби-клуба «ЦСКА». Подписи поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент клуба Алексей Митрюшин. Во время церемонии глава региона отметил, что сотрудничество регби-клуба «ЦСКА» с Псковской области началось до подписания соглашения, и выразил благодарность клубу за поддержку регионального благотворительного проекта.

«Вы все — большая, сплоченная, неравнодушная, результативная, профессиональная команда. И мне приятно, что Псковская область к ней присоединилась», - отметил Михаил Ведерников.

В преддверии Нового года 260 детей из Псковской области посетили столицу, побывав на праздничных представлениях. Большая часть детей, по мнению губернатора, нуждается в особом внимании – сироты, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Увидеть столицу смогли те, кто достиг успехов в спорте и учебе.

Михаил Ведерников добавил, что в Псковской области официально регби занимается лишь 8 человек.

«Говорят, что с низкого старта уходишь быстрее, поэтому я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем динамично развивать этот вид спорта», - отметил губернатор.

«Мы считаем, что Псков может достойно развить этот вид спорта, чтобы в дальнейшем выступать и на международной арене», - рассказал Алексей Митрюшин, добавив, что для регби-клуба «ЦСКА» большая честь работать на псковской земле.