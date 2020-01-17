0
15:44
Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
13:07
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
16:03
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
11:05
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
13:50
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
16:01
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
15:55
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Еще новости
Спорт

Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил соглашение с руководством регби-клуба «ЦСКА» 17 января. Об этом Псковской агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Церемония состоялась в Москве на встрече попечительского совета регби-клуба «ЦСКА». Подписи поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент клуба Алексей Митрюшин. Во время церемонии глава региона отметил, что сотрудничество регби-клуба «ЦСКА» с Псковской области началось до подписания соглашения, и выразил благодарность клубу за поддержку регионального благотворительного проекта.

«Вы все — большая, сплоченная, неравнодушная, результативная, профессиональная команда. И мне приятно, что Псковская область к ней присоединилась», - отметил Михаил Ведерников.

В преддверии Нового года 260 детей из Псковской области посетили столицу, побывав на праздничных представлениях. Большая часть детей, по мнению губернатора, нуждается в особом внимании – сироты, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Увидеть столицу смогли те, кто достиг успехов в спорте и учебе.

Михаил Ведерников добавил, что в Псковской области официально регби занимается лишь 8 человек.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Говорят, что с низкого старта уходишь быстрее, поэтому я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем динамично развивать этот вид спорта», - отметил губернатор.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Мы считаем, что Псков может достойно развить этот вид спорта, чтобы в дальнейшем выступать и на международной арене», - рассказал Алексей Митрюшин, добавив, что для регби-клуба «ЦСКА» большая честь работать на псковской земле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
17 января 2020
Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
16 января 2020
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
13 января 2020
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
08 января 2020
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
04 января 2020
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
01 января 2020
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
31 декабря 2019
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове

Идет загрузка...