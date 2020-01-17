0
16:52
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
14:54
Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области
19:15
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
18:11
Человека спасли на пожаре в подвале дома на улице Коммунальной в Пскове
15:29
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
18:18
Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
10:54
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
Еще новости
Происшествия

Два года лишения свободы грозит жителю Пскова за подобранную на улице куртку

Житель Пскова может провести за решеткой два года своей жизни. Именно такой срок грозит ему в связи возбужденным в отношении псковича уголовным делом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры города.

Мужчину обвиняют в тайном хищении чужого имущества ( ч.1 ст.158 УК РФ).

В августе 2019 года мужчина на одной из улиц Пскова увидел лежащую на траве куртку. Он подобрал ее, стал осматривать карманы и нашел в них 8000 рублей и банковскую карту. Как отметили в ведомстве, на карте были указаны имя и фамилия владельца, но нашедший ее человек не стал искать владельца или обращаться в правоохранительные органы. Он отправился в магазин и купил домой продукты.

На следующий день владелец куртки проснулся и обнаружил пропажу. Как пояснил он позднее сотрудникам полиции, накануне отмечал с друзьями первый день своего отпуска, и во время гуляний не заметил как остался без куртки и денег. Банковскую карту он заблокировал. Стражи правопорядка помогли установить личность причастного к пропаже куртки. Мужчину разыскали.

Обвинительное заключение прокуратуры утверждено, материалы направлены мировому судье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
17 января 2020
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области
15 января 2020
Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
14 января 2020
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
Человека спасли на пожаре в подвале дома на улице Коммунальной в Пскове
14 января 2020
Человека спасли на пожаре в подвале дома на улице Коммунальной в Пскове
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14 января 2020
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения 2
Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
13 января 2020
Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
13 января 2020
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
13 января 2020
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед

Идет загрузка...