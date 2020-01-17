Два года лишения свободы грозит жителю Пскова за подобранную на улице куртку

11:29, 20 января 2020, ПАИ

Житель Пскова может провести за решеткой два года своей жизни. Именно такой срок грозит ему в связи возбужденным в отношении псковича уголовным делом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры города.

Мужчину обвиняют в тайном хищении чужого имущества ( ч.1 ст.158 УК РФ).

В августе 2019 года мужчина на одной из улиц Пскова увидел лежащую на траве куртку. Он подобрал ее, стал осматривать карманы и нашел в них 8000 рублей и банковскую карту. Как отметили в ведомстве, на карте были указаны имя и фамилия владельца, но нашедший ее человек не стал искать владельца или обращаться в правоохранительные органы. Он отправился в магазин и купил домой продукты.

На следующий день владелец куртки проснулся и обнаружил пропажу. Как пояснил он позднее сотрудникам полиции, накануне отмечал с друзьями первый день своего отпуска, и во время гуляний не заметил как остался без куртки и денег. Банковскую карту он заблокировал. Стражи правопорядка помогли установить личность причастного к пропаже куртки. Мужчину разыскали.

Обвинительное заключение прокуратуры утверждено, материалы направлены мировому судье.