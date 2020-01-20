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Общество

Автолюбители смогут забронировать «красивые номера» через портал госуслуг

В России в ближайшее время автовладельцы смогут бронировать и приобретать «красивые номера» через портал государственных услуг. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минэкономразвития, сообщает РИА «Новости».

Россиянам предложат «закреплять» за собой понравившийся номер госрегистрации, правда, для его получения придется либо заплатить повышенную госпошлину, либо победить в торгах.

Если говорить о размере пошлины, то его планируется прописать в ближайшее время в Налоговом кодексе. А вот порядок проведения торгов пропишут сами регионы. Они будут повышать или понижать стартовую цену.

Срок проведения торгов определен в количестве 30 дней.

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