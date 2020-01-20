Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят от Юбилейной до Народной
В Пскове построят участок улицы Кузбасской дивизии от улицы Юбилейной до улицы Народной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Разработкой проектно-сметной документации занимается победитель открытого электронного аукциона - ООО «СтройДорМостПроект». Цена контракта составляет около 9 млн рублей. Средства выделены из бюджета города Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
Улица будет относиться к категории магистральных улиц общегородского значения 2-го класса регулируемого движения. Строительная длина основной дороги составит один километр. Расчетная скорость движения - 80 километров в час.
Планируется построить четырёхполосную дорогу с разделительной полосой, кольцом и шестью примыканиями. Также предусмотрено устройство проездов (один - вдоль городской больницы, второй - местный внутридворовой проезд), тротуаров, парковок, велодорожек, двух автобусных остановок, установка светофора и освещения, а также размещение вертолетной площадки. Ее расположение будет определено после согласования всех заинтересованных организаций, чьи интересы затрагиваются в процессе строительства, в том числе владельцев инженерных коммуникаций.
Срок сдачи документации - до 1 декабря 2020 года.
Планируется реконструировать существующий участок улицы Кузбасской дивизии - поменять асфальто-бетонное дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах.