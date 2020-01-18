ВОЗ соберет экстренное заседание из-за неизвестного коронавируса в Китае

22:20, 20 января 2020, ПАИ

Из-за неизвестного коронавируса, который распространяется в Китае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание. Об этом говорится на странице ВОЗ в Twitter, сообщает Росбалт. Заседание пройдет 22 января.

Вирус может передаваться от человека к человеку - уже установлены как минимум два таких случая. Однако природа вируса по-прежнему неизвестна. На экстренном заседании планируется определить, представляет ли новый коронавирус международную опасность и что необходимо для борьбы со вспышкой.

По последним данным, число заболевших неизвестным видом коронавируса превысило 200 человек, трое из них умерли. Большинство заразившихся находятся в Китае.