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ВОЗ соберет экстренное заседание из-за неизвестного коронавируса в Китае

Из-за неизвестного коронавируса, который распространяется в Китае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)  проведет экстренное заседание. Об этом говорится на странице ВОЗ в Twitter, сообщает Росбалт. Заседание пройдет 22 января.

Вирус может передаваться от человека к человеку -  уже установлены как минимум два таких случая. Однако природа вируса по-прежнему неизвестна. На экстренном заседании планируется определить, представляет ли новый коронавирус международную опасность и что необходимо для борьбы со вспышкой.

По последним данным, число заболевших неизвестным видом коронавируса превысило 200 человек, трое из них умерли. Большинство заразившихся находятся в Китае.

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