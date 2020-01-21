Концерт «Джаз в Рождество» состоится в Пскове 24 января
Концерт «Джаз в Рождество» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 января в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного колледжа искусств.
Под руководством псковского джазмена, преподавателя колледжа искусств и саксофониста Аркадия Галковского выступят Катерина Андреева (вокал), Виталий Цёмка (клавишные), Сергей Поторочин (бас) и Григорий Галковский (ударные).
В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Чарли Паркера, Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и других исполнителей.