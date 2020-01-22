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Общество

Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

21 января группа слушателей центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Церемония проходила в помещении музея УМВД России по Псковской области. Пять месяцев по новой программе длилась учеба слушателей и принятие присяги стало финалом прошедшей профессиональной подготовки. Молодые полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы России, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Роман Курилов, начальник центра полковник полиции Сергей Иванов и председатель Псковской областной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Николай Северинюк поздравили молодых полицейских с принятием присяги.

Всего присягу приняли 25 человек - это и юноши, и девушки. В ближайшее время они приступят к выполнению своих служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.

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