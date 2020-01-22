Решить вопрос с освещением в микрорайоне Паневик намерена Елена Полонская

17:44, 22 января 2020, ПАИ

Решить вопрос с освещением в микрорайоне Паневик намерена глава Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская отметила, что жители микрорайона в течение трех лет жалуются на отсутствие освещения. «Микрорайон достаточно большой, протяженность улиц - 7,5 км, поэтому решение проблемы нельзя затягивать», - заметила глава города.

Главный инженер ПО «Центральные электрические сети» филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» Дмитрий Лупандин пояснил, что сети наружного освещения, установленные в Паневике несколько лет назад, не принадлежат муниципалитету. В 2015 году одна линия была передана на баланс «Псковэнерго», вторая - до сих пор находится на балансе ТСЖ.

Глава Пскова в качестве возможного решения предложила передать сети наружного освещения на баланс города. Дмитрий Лупандин отметил, что единственным решением проблемы будет подача заявки на техприсоединение.

Начальник отдела коммунальных ресурсов УГХ администрации города Ерем Сафарян сообщил, что принять сети наружного освещения в муниципальную собственность будет сложно, так как нет необходимой технической документации: «Чтобы подать заявку на техприсоединение, необходим минимальный пакет документов. Мы не раз обращались к жителям с просьбой найти какие-либо документы, чтобы понять, о каких участках наружного освещения идет речь, но их не предоставляли».

В качестве решения проблемы Ерем Сафарян озвучил вариант разработки проектной документации по строительству новых сетей наружного освещения в Паневике, цена которой составит около миллиона рублей.

Вопрос по освещению в Паневике останется на контроле у главы города.