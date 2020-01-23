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Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 29 января

29 января в Пскове состоится ярмарка вакансий. Она пройдёт с 10:00 до 13:00 в помещении отделения центра занятости населения по Пскову и Псковскому району на улице Коммунальной, 71а, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Свои вакансии для граждан предложат вагонное ремонтное депо «Псков», вагонный участок «Псков», Псковская городская больница, пункт отбора на военную службу по контракту, автосервис «FIT SERVICE», «Тандер» и другие работодатели.

На ярмарке будут предложены вакансии слесаря-электрика 5-6 разряда, слесаря-ремонтника 5-6 разряда, военнослужащего по контракту, палатной медсестры, медсестры-анестезиста, медсестры, фельдшера-лаборанта, младшей медсестры по уходу за больными, санитара, уборщицы, маляра-штукатура, проводника, кондитера, пекаря-кондитера, продавца, автомеханика, приемщика и другие.

Соискатели смогу встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.

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