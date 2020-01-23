Более 2 млн рублей украли из почтового отделения в Пскове

14:13, 23 января 2020, ПАИ

Более 2 млн рублей украли злоумышленники из одного из почтовых отделений в Пскове. Об этом сообщил начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников на встрече с журналистами 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам начальника регионального УМВД, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. «Пока подозреваемых нет», - сказал он и выразил уверенность, что это преступление правоохранительные органы раскроют.

Ограбление одного из почтовых отделений в Пскове произошло утром 15 января. Сразу после преступления правоохранительные органы организовали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.