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Общество

Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

23 января в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой обсуждаем социальный блок задач, намеченных в послании президента страны Владимира Путина в Федеральному Собранию.

Услышим ответы на вопросы: как и когда можно получить выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, какие документы для этого потребуются; сколько уже поступило обращений за материнским капиталом на первенца; есть ли обращения о поддержке семей с тремя детьми в части выплат для погашения части ипотеки.

Свои вопросы спикеру можно задать здесь >>>.

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