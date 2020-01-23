Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

15:04, 23 января 2020, ПАИ

23 января в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой обсуждаем социальный блок задач, намеченных в послании президента страны Владимира Путина в Федеральному Собранию.

Услышим ответы на вопросы: как и когда можно получить выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, какие документы для этого потребуются; сколько уже поступило обращений за материнским капиталом на первенца; есть ли обращения о поддержке семей с тремя детьми в части выплат для погашения части ипотеки.

Свои вопросы спикеру можно задать здесь >>>.