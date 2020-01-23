Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах

17:58, 23 января 2020, ПАИ

Активисты «Убитых дорог» выяснили, сколько килограммов грязи находится на дорогах Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили активисты движения.

Общественники проехали по разным районам Пскова и собрали в мешки грязь с одного погонного метра одного края дороги. По результатам взвешивания мешков оказалось, что больше всего грязи на улице Юбилейной - 10 килограммов с 1 погонного метра. «А это значит, что со 100 метров дороги можно собрать почти тонну грязи», - подчеркнули общественники.

Ранее активисты «Убитых дорог» обращали внимание прокуратуры на отсутствие разметки на псковских дорогах. По результатам проверки, которое провело надзорное ведомство города, установлено, что на 64-х участках дорог в Пскове в нарушение требований ПДД и ГОСТа дорожная разметка отсутствует либо плохо различима.

По данным статистики, около 40% всех аварий на дорогах происходят из-за неудовлетворительных дорожных условий, из них 60% - связаны с плохой разметкой. «Поэтому эта проблема, а также грязь на улицах напрямую влияют на безопасность на дорогах», - подчеркнули активисты «Убитых дорог».