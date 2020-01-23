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Общество

Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах

Активисты «Убитых дорог» выяснили, сколько килограммов грязи находится на дорогах Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили активисты движения.

Общественники проехали по разным районам Пскова и собрали в мешки грязь с одного погонного метра одного края дороги. По результатам взвешивания мешков оказалось, что больше всего грязи на улице Юбилейной - 10 килограммов с 1 погонного метра. «А это значит, что со 100 метров дороги можно собрать почти тонну грязи», - подчеркнули общественники.

Ранее активисты «Убитых дорог» обращали внимание прокуратуры на отсутствие разметки на псковских дорогах. По результатам проверки, которое провело надзорное ведомство города, установлено, что на 64-х участках дорог в Пскове в нарушение требований ПДД и ГОСТа дорожная разметка отсутствует либо плохо различима.

По данным статистики, около 40% всех аварий на дорогах происходят из-за неудовлетворительных дорожных условий, из них 60% - связаны с плохой разметкой. «Поэтому эта проблема, а также грязь на улицах напрямую влияют на безопасность на дорогах», - подчеркнули активисты «Убитых дорог».

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